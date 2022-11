L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul presunto trasferimento di Cristiano Giuntoli alla Juventus.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare si tratti di semplici rumors che non hanno – almeno per il momento – alcun fondo di verità. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha sempre apprezzato il lavoro del direttore sportivo e non è disposto a rinunciare a uno dei suoi più fedeli collaboratori.

Dunque, l’accordo con la società bianconera non s’ha da fare.