Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, cercherà di sfruttare la sosta per studiare la difficile rimonta Scudetto, partendo dalla sfida del 4 gennaio con il Napoli, gara in cui si decide tutto per la squadra neroazzurra.

E Inzaghi spera vivamente di recuperare Lukaku per il 4 gennaio; il mister dell’Inter sa che, nonostante l’ottimo rendimento di Dzeko, deve ricomporsi la Lu-La per tornare in lotta per il tricolore.

Il problema è che l’attaccante belga non giocherà le prime due gare per il Mondiale, e dunque tornerà in campo solo a dicembre; in casa Inter sperano non ci sia una ricaduta, perché per ora Big Rom è sempre stato a mezzo servizio.

