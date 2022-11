Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha detto la sua sull’indiscrezione lanciata dal suo giornale su eventuali fondi americani che potrebbero entrare nel Napoli.

Zazzaroni, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ospite di Chiarello, ha ribadito la veridicità della notizia, ma ha anche provato a prevedere le future mosse di ADL:

“E’ uscita questa notizia e l’abbiamo ripresa, ma sono sicuro che il Napoli piace, c’è grande interesse intorno al club. Sono però sicuro di una cosa: ADL è un one man band, vuole comandare lui, per cui non credo che accetterà soci che entrino nella sua attività”.