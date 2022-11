Slovacchia-Cile, quanta Serie A! Una leggenda azzurra in campo

Slovacchia-Cile, amichevole fra due compagini deluse per non essere andate al mondiale, si affrontano per celebrare l’addio alla nazionale per il capitano slovacco Marek Hamsik. In campo anche il titolarissimo Lobotka, l’ex Juve ed Inter Vidal, il bolognese Medel e l’ex Udinese ed Inter Alexis Sanchez.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, De Marco; Hamsik, Lobotka, Benes; Suslov, Bozenik, Duda. Ct. Calzona

CILE (4-3-3): Cortes; Delgado, Diaz, Maripan, Suazo; Nunez, Medel, Mendez, Arturo Vidal; Sanchez, Rubio. Ct. Berizzo.