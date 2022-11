Albarella: “Sosta? È l’occasione giusta per rigenerare la squadra”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Corriere del Mezzogiorno” sulla possibile condizione fisica e mentale del Napoli al ritorno dalla sosta:

“Il campionato italiano non è abituato a stop così lunghi. Per me può diventare un’opportunità, far rendere conto a tutti di quanto siano importanti dei periodi di recupero se si organizzano dei calendari così fitti, un po’ come gli sport americani che, però, non sono connessi a tornei in altri paesi come, invece, accade nel calcio europeo. È l’occasione giusta per rigenerare la squadra, non è un caso che la maggior parte degli allenatori abbiano concesso 15 giorni di riposo. È utile programmare due settimane di lavoro, con diverse amichevoli per conservare il ritmo-partita senza sovraccaricare il lavoro perché altrimenti si rischia di arrivare poco brillanti”.