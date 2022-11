Ibrahimovic: “Il Napoli sta facendo meglio di noi”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e sul Milan. Ecco le sue parole:

“Questo campionato è strano. Il Milan sta facendo bene, ma il Napoli meglio e si vede nella classifica dopo questa prima parte di stagione. La seconda parte del campionato è fondamentale. Crediamo sempre nello scudetto. La Champions è difficile, la sfida con il Tottenham è apertissima, non ci sono favoriti in questa sfida. Bisogna stare bene e attenti nel momento in cui ci sono le partite che valgono una stagione“.