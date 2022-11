Arveladze: “Con Kvaratskhelia la qualificazione ai prossimi Europei è possibile”

Shota Arveladze, ex calciatore georgiano (in passato ha giocato anche con la maglia del Manchester City), ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. “Kvaratskhelia è un grande giocatore che si esalta in una squadra che gioca benissimo. Venerdì ho parlato con lui, mi ha detto che a Napoli sta vivendo il miglior periodo della sua carriera. Ha ancora dolore alla schiena, spera di poter rientrare in campo quanto prima“, ha riferito l’ex talentuoso calciatore.

Cosa rappresenta per il popolo georgiano Kvaratskhelia? “Tanto, è il nostro miglior giocatore, può determinare per la Nazionale georgiana grandi prospettive. Senza di lui abbiamo grandi problemi, invece con Kvaratskhelia la qualificazione ai prossimi Europei e Mondiali può diventare un obiettivo possibile”. Ricordiamo che la Georgia non si è qualificata per i mondiali in Qatar, il grande obiettivo sarà la qualificazione ai prossimi europei