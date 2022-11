Sconcerti: “L’ultimo Zielinski è diventato un 10 autentico”

Il campionato di Serie A si è fermato per dare spazio ai Mondiali, si ripartirà a inizio gennaio. Mario Sconcerti, sulle pagine odierne del Corriere della Sera, nel fare il quadro della situazione generale per le principali squadre della Serie A ha parlato anche del Napoli di Luciano Spalletti. “La vera sorpresa è il Napoli, nessuno pensava fosse a questi livelli. Spalletti è bravissimo ma non è una novità: fa una una costruzione da vecchio calcio italiano intelligente”.

“Il Napoli gioca soltanto in verticale e si muove con sincronia, ma in più ha giocatori fuori scala come Osimhen, Anguissa, Kvaratskhelia, Lobotka, l’ultimo Zielinski, diventato un 10 autentico, lo stesso Kim, Di Lorenzo”, ha riferito Mario Sconcerti in merito al calciatore polacco che in questa stagione appare decisamente maturato. Forse la partenza di Fabian Ruiz gli ha concesso maggiore spazio e responsabilità, ora vuole affermarsi ai massimi livelli.