Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal dell’orario della prossima conferenza stampa di Luciano Spalletti, quella che anticiperà la sfida di campionato Napoli-Udinese. Sarà un appuntamento importantissimo per fare chiarezza in vista della pausa per il Mondiale e soprattutto per fare il punto su questo impressionante cammino dei partenopei. L’evento si svolgerà alle ore 15 del giorno venerdì 11 novembre.