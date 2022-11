Rossitto: “Questo Napoli ricorda quello di Maradona. Con l’Udinese sarà una gara pericolosa”

Fabio Rossitto, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Il Napoli dove c’ero io? L’annata fu disastrosa, ma c’è un ricordo bello della città e dei tifosi. Il Napoli di adesso? È bello vedere una squadra che dopo tanti anni torna lì, ti ricorda i tempi di Maradona. È una squadra che pratica un gioco tra i più belli d’Europa. Sembrava che si andasse incontro ad anni di transizione con le partenze della scorsa estate, ma la bravura della società è stata prendere questi giocatori che si sono integrati subito ed è nata una squadra fantastica. Arriviamo alla sosta dopo la partita contro l’Udinese, ma è bello godersi questo momento. L’esperienza di Spalletti? È importantissima, uno che ci passa sa come gestire queste situazioni. Penso che lui sotto sotto stia godendo di tutto questo. Lozano titolare contro l’Udinese? Quando una squadra è forte tiri le maglie in aria e chi la prende gioca, c’è tanta qualità nel secondo gol del Napoli contro l’Empoli. I giocatori sono forti individualmente e giocando insieme creano un calcio che è imprevedibile. È difficile capire chi sta bene al momento, ma c’è così tanta qualità da far impazzire gli avversari. Quella contro l’Udinese è una partita molto pericolosa, il Napoli gioca contro una squadra fisica che ha gamba. Se gli dai campo ti possono mettere in difficoltà. Speriamo bene. Anguissa? Tutti guardano Raspadori, Kvaratskhelia, etc, io guardo Anguissa. È un giocatore completo che ha imponenza fisica ed è straordinario”.