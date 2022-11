Maggio: “Bravo Elmas a riscattarsi contro l’Atalanta, Spalletti sta lavorando bene”

Christian Maggio, ex calciatore del Napoli e beniamino della tifoseria azzurra, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli.

Sulla radio ufficiale della società partenopea il calciatore ha parlato del lavoro di Luciano Spalletti e del rendimento positivo di Elmas nelle ultime partite: “Spalletti sta lavorando, a mio avviso, molto bene con i giovani. Elmas ad esempio l’avevo visto entrare in campo, seppur per poco tempo, con un atteggiamento non del tutto motivato. A Bergamo contro l’Atalanta si è riscattato ed ha giocato molto bene”. Una bandiera del Napoli di Mazzarri, come Christian Maggio, non può che sperare nella vittoria di un tricolore che ha sfiorato anche lui, tra l’altro, sia nella gestione Mazzarri che nel triennio targato Sarri.