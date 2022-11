D’Agostino: “La forza di questa squadra risiede nel gruppo! Al Napoli consiglio un calciatore”

Gaetano D’Agostino, partenopeo di origine e calciatore che ha militato diversi anni nell’Udinese, ha parlato di Napoli a Radio Punto Nuovo.

Quest’ultimo si è espresso sull’andamento straordinario degli azzurri: “Il Napoli è forte e ciò che più convince è il fatto che non ci siano leader su tutti o calciatori che vogliano primeggiare. Si è creato un gruppo squadra forte e questo è merito soprattutto di Spalletti. Fui uno sciocco a rifiutare il Napoli, persi una grande occasione. A questo Napoli non direi mai di no, sarei un folle. Se dovessi consigliare al Napoli un calciatore attuale dell’Udinese, farei il nome di Samardzic, un ragazzo che può crescere e migliorare tantissimo”.