Padovan sentenzia: “Il Napoli non vincerà solo lo scudetto, il campionato è già finito”

L’opinionista di Sky Giancarlo Padovan ha espresso il suo parere per quanto riguarda il campionato in corso. A detta sua, non ci sono dubbi, il risultato è già scritto.

Ecco le sue parole: “Il campionato è finito. Se volete che stia zitto per scaramanzia non lo faccio affatto. Per me il campionato è chiuso da ieri sera, non era mai successo al Napoli che avesse addirittura otto punti di vantaggio sulla seconda. Ci vuole veramente qualcosa di incredibile affinché non siano gli azzurri a vincere questo scudetto. Vince contro tutto e contro tutti, si è visto ieri come si è liberato del piccolo Empoli, che non è mai facile da affrontare”.

“Questo Napoli non vincerà solo lo scudetto, ma lascerà qualcosa di sedimentato nella storia del calcio italiano. Luciano Spalletti merita di raccogliere quanto ha seminato nel corso della sua carriera, ha grande esperienza ed idee brillanti”.

Infine ha concluso: “Adesso merita di vincere questo titolo che lo consacrerà tra i migliori di sempre della storia del calcio europeo. E’ il migliore in assoluto, sarebbe un grande riconoscimento ad una carriera brillante come quella che ha percorso”.