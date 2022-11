Gazzetta – Zanetti: “Il Napoli è una squadra meravigliosa…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Paolo Zanetti.

L’allenatore dell’Empoli si è soffermato sulla sfida di oggi (ore 18:30) contro il Napoli, elogiando le qualità della squadra di Spalletti.

Di seguito le parole del tecnico: “Il Napoli è una squadra meravigliosa, tra le prime tre d’Europa. Noi dobbiamo non essere già proiettati alla prossima gara. Kvaratskhelia è un giocatore straordinario ma il Napoli è forte comunque, sarebbe irrispettoso per loro e l’allenatore. Non a caso senza di lui hanno vinto in trasferta con l’Atalanta“.