CdS – Kvaratskhelia nel mirino di due big europee. La posizione di ADL

Khvicha Kvaratskhelia è nella lista dei desideri di due big europee: PSG e Real Madrid. Il giocatore piace soprattutto ai parigini, che eventualmente dovrebbero fare i conti con l’eventuale valutazione del cartellino stimata dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro è in attesa di definire il nuovo contratto del georgiano con il Napoli e sembra non essere intenzionato a cederlo.

A parlare della situazione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive: “Il Paris-Saint-Germain ha inserito Khvicha Kvaratskhelia nella lista dell’era post Mbappé. Piace molto, costa anche di più. Però la stima può essere limitata, respinta, orientata: perché il Napoli lo valuta tanto, tantissimo, ben oltre i 100 milioni. Anche di più: 120, 130, più o meno il valore dei grandi calibri della squadra. Kvara ha rubato il cuore dell’Europa che conta e ha incantato tanti o magari tutti i club più ricchi e potenti del sistema: da osservatore esterno, ad esempio, piace al Real, ad Ancelotti, e non potrebbe essere altrimenti considerando che è di un maestro di calcio e vittorie che parliamo. Però il PSG, beh, ha le carte in regola per ogni tipo di affare, di questione pure spinosa sotto il profilo degli investimenti: il problema è che De Laurentiis non ha idea né voglia di cederlo”.