TuttoSport – Osimhen potrebbe non riposare: il suo rendimento è devastante

Ci si attende un turnover importante contro l’Empoli, ma il Napoli potrebbe non fare a meno di Osimhen.

In panchina scalpita il Cholito Simeone per una chance dal 1′, ma secondo l’edizione odierna di TuttoSport potrebbe essere riproposto ancora una volta il nigeriano contro i toscani: “Rispetto a Bergamo, novità anche sulla corsia destra, con Politano dal primo minuto al posto di Lozano, ma può darsi che Spalletti decida di tenere un po’ a riposo anche Osimhen, per permettere a Simeone di giocare una gara da titolare. Ma con il nigeriano così esplosivo di questi tempi, sembra improbabile che il coach faccia questa scelta”. Una decisione ancora non ufficiale, quella di confermare il 9 come punta centrale, ma le ultime gare stratosferiche dell’ex Lille potrebbero indirizzare Spalletti verso l’ennesima conferma da titolare per l’attaccante.