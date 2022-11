TuttoSport – Napoli favorito dal ritorno in casa: sarà sfida tra due grandi tifoserie

Anche sugli spalti sarà una grande sfida tra Napoli ed Eintracht.

Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, si affronteranno due squadre al cui seguito vi saranno due tifoserie calde, pronte a sostenere in ogni circostanza la propria squadra e in fermento per il cammino europeo. Gli azzurri avranno il vantaggio di disputare in casa il ritorno degli ottavi di finale, una condizione non di poco favorevole. Ecco l’analisi del quotidiano sportivo: “Gli azzurri hanno il vantaggio di giocare la partita di ritorno in casa (sarà il 15 marzo, l’ ultima data in programma in tutta la tornata di ottavi di finale) anche se nel doppio confronto ad eliminazione diretta non è più valida la regola del gol che vale il doppio in trasferta. L’ andata, quindi, andrà in scena a Francoforte il 21 febbraio con la sfida di ritorno che si giocherà nel Diego Armando Maradona dove ribollirà il calore del tifo annunciato numericamente come mai negli ultimi tempi, ed il coro “The Champions” rimbomberà forte in tutta la zona di Fuorigrotta”.

I tifosi partenopei dovranno rivendicare il “copyright” dell’urlo Champions al Maradona, per spingere i propri beniamini a fare la storia e ad approdare per la prima volta nella storia del club ai quarti di finale della Champions League.