Trevisani: “L’Eintracht non fa paura, il Napoli gli darà 2-3 gol di scarto”

Riccardo Trevisani, telecronista Mediaset, ha commentato il sorteggio “fortunato” del Napoli. Secondo il telecronista, gli azzurri non avranno problemi a passare il turno e si aspetta un distacco netto tra le file del campo. Di seguito le sue parole:

“L’Eintracht è meno forte di tutte le squadre. Ha pochissimo talento, a parte Borré e il portiere, Trapp, che comunque qualche errore lo fa. Non è una squadra che prende e ti fa male e ti schianta, non gioca meglio del Napoli. Se la lasci in partita ha il guizzo per venirne fuori, ma non è una squadra che fa paura. Mentre il Napoli fa paura. Mi aspetto che il Napoli in questo doppio confronto dia 2-3 gol di scarto all’Eintracht: non solo che passi il turno, ma che lo passi bene”.