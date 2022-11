Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo scrive: “De Laurentiis ha cambiato quasi tutto, disintossicando lo spogliatoio. Ha lasciato partire Insigne che fremeva per guadagnare di più, legittimo da parte sua, ma il Napoli aveva deciso una drastica riduzione degli ingaggi, lo stesso per Koulibaly con un piede a Castel Volturno e uno a Capodichino, addio anche a Mertens idolo dei tifosi, ma all’interno duro sulle sue ragioni. Rapporti non facili con i tecnici”.