Tuttosport celebra la vittoria del Napoli: “Osimhen fa il Maradona!”

Nel giorno del compleanno di Diego Armando Maradona, che oggi avrebbe compiuto 62 anni, non si placano le celebrazioni per il Napoli che ieri ha annichilito il Sassuolo per 4-0, confermandosi nettamente in vetta alla classifica.

L’edizione odierna di Tuttosport celebra il risultato degli azzurri, protagonisti grazie alla tripletta di Osimhen e al goal di Kvaratskhelia che mette la firma con un goal e due assist nel 4-0 ai neroverdi di Dionisi. “E’ un Napoli monumentale. E Osimhen fa il Maradona” si legge sul quotidiano torinese, che celebra il tredicesimo successo di fila per gli azzurri.