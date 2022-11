Napoli inarrestabile: le aperture dei principali quotidiani Nazionali!

Abbiamo già definito gli azzurri alieni, superlativi e chi più ne ha più ne metta. La stampa Nazionale si è sbizzarrita con gli aggettivi da attribuire al super Napoli di Luciano Spalletti. Ecco che abbiamo raccolto le principali reazioni della stampa Nazionale in un unico articolo, al fine di mostrare come in tutto lo Stivale ci si stropicci gli occhi dinanzi alla bellezza degli azzurri.

Dal “Napoli inarrestabile” della prima pagina del Corriere della Sera al “Sei degno di Diego” di Tuttosport per celebrare la grandezza del collettivo azzurro.

Non mancano però le reazioni sui singoli, con La Gazzetta dello Sport che scrive: “Osimhen scappa. Tripletta e Napoli spaventoso” e il Corriere del Mezzogiorno che le fa eco esaltando i gioielli del Napoli: “Osimhen e Kvara, l’oro di Napoli”.