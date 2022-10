Pagelle MN di Napoli-Rangers – Notte da Champions per il Cholito. Difesa granitica.

Il Napoli fa cinque su cinque in Champions e consolida la sua leadership nel girone. Vittoria senza patemi segnata dalla doppietta del Cholito Simeone che sale a quota 4 in classifica marcatori come Raspadori. Prima presenza e primo gol in Champions per Ostiggard. Il suo è un gol speciale, il numero 100 del Napoli in Champions e Coppa Campioni. Un’altra serata da incorniciare.

Ecco le pagelle della partita della redazione di MondoNapoli:

Meret 6: Si fa trovare pronto a fine primo tempo nell’unico tiro in porta subito.

Di Lorenzo 7: Il cyborg. Suo l’assist del primo gol. Gara sempre dentro al campo ad accompagnare l’attacco. Spalletti gli concede la standing ovation nei minuti finali inserendo Zanoli.

Ostiggard 7: Esordio in Champions con il piglio di un veterano. Segna anche il gol del 3-0, il centesimo del Napoli in Champions. Meglio non poteva chiedere.

Kim Minjae 7: Ormai gli aggettivi si sprecano. Muro, soldato, semplicemente Kim.

Mario Rui 7: La concorrenza con Olivera gli fa benissimo. Ancora un assist e ancora una volta Simeone a beneficiarne come a Milano.

Elmas 6: Forse il meno appariscente di tutti. Sembra pestarsi i piedi con Raspadori nel primo tempo e non riesce mai veramente a farsi notare come gli altri. Da rivedere

Ndombele 6,5: La traversa trema ancora sul suo tiro del primo tempo. Ancora una gara positiva. La sua presenza in mezzo al campo si sente. In crescita

Lobotka 6,5: Metronomo come a suo solito. Perdo un solo pallone nel primo tempo. Esce tra gli applausi del Maradona.

Politano 6,5: A tutta fascia in piena simbiosi con Di Lorenzo. Esce stremato.

Simeone 8: Due gol da vero nove. E sono 4 in quattro gare di Champions conesecutive come Raspadori ma soprattutto come il suo papà Diego. Sempre più una finta riserva ma un titolare a tutti gli effetti.

Raspadori 7: A tutto campo. Prima a sinistra poi in mezzo al campo e poi a fare la seconda punta vicinissimo a Simeone. Tanta qualità e quantità recuperando anche tanti palloni aiutando centrocampo e difesa.

Lozano 6: Rileva uno stanchissimo Politano e con la sua corsa e profondità mette in apprensione la difesa scozzese

Gaetano 6: Dopo Roma altra presenza per lui. Terza in Champions. Inizia a conquistarsi la fiducia del mister.

Zerbin sv

Zielinski sv

Zanoli sv

Spalletti 7: Ne cambia sei rispetto a Roma ed è come non accorgersene. La sua squadra è un orologio con gli ingranaggi ben oleati. Dodici vittorie consecutive. Mai cosi nella storia.