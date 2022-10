Top&Flop – Il Napoli asfalta i Rangers per 3-0 e vola sempre più primo nel girone

Il Napoli di Luciano Spalletti ha affrontato nella gara odierna il Rangers. La partita per la compagine ospite ha valore quasi nullo vista la situazione già ampiamente compromessa nel girone, mentre il Napoli è entrato in campo per blindare il primo posto così da evitare un ritorno del Liverpool. Nonostante il pesante turnover, la squadra partenopea è riuscita a imporsi per 3-0 sugli scozzesi.

TOP – Simeone: nella notte di Champions a brillare è sicuramente il cholito che con due gol mette subito in discesa la gara del Napoli. Simeone ha saputo sfruttare l’occasione datagli da mister Spalletti nel migliore dei modi.

FLOP – nessuno: prova di assoluto valore da parte dell’intero gruppo che ha saputo dare alla squadra compattezza in ogni reparto. I Rangers non sono mai stati veramente insidiosi per la retroguardia del Napoli.