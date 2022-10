TuttoSport – Osimhen ritorna “in auge”: come è cambiato il suo destino

Victor Osimhen è ad oggi al centro del nuovo Napoli.

Il nigeriano è rientrato alla grande dallo stop dell’ultimo mese e sta dimostrando sul rettangolo verde da gioco che può diventare il punto focale dell’attacco azzurro. Ne ha parlato TuttoSport, secondo cui il Napoli potrebbe privarsene solo dinanzi un’offerta folle: “E adesso? Già nel corso dell’ estate, a fronte delle voci di interessamento che sono giunte appunto dal Oltre Manica (Manchester United e Newcastle), il Napoli ha comunicato che non si discute per meno i 100 milioni tondi tondi. Tanti? Sì, ma non è detto che si trovi qualcuno disposto ad avvinarsi molto a quella cifra e negli uffici della Filmauro, il quartier generale di De Laurentiis, non si stupirebbero poi più di tanto visto che hanno già trovato chi fu disposto a pagarne 90, di milioni, per la clausola di Higuain”.