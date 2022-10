Gazzetta – A Roma la decide un guizzo “tipico dei grandi” come Osimhen

Victor Osimhen ha deciso il match dell’Olimpico con un goal formidabile.

Ne ha parlato La Gazzetta dello Sport stamane, analizzando la potenzialità offensiva del nigeriano che ha avuto due sole palle goal in tutta la partita per sbloccare il risultato. Dopo il primo tentativo fallito, alla seconda chance l’ex Lille è stato autore di un gesto atletico a dir poco straordinario. Un tiro a volo da tre punti: “Osimhen ha goduto di una prima occasione gol e se l’ è spesa male. Sulla seconda palla però non ha prdonato, si è esibito in un assolo strepitoso per forza e l’ ha chiuso con un tiro senza appello. Una giocata da tre punti, tipica dei grandi. In match contorti la qualità individuale crea differenze e risolve”.