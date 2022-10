Repubblica – Napoli-Rangers, per gli azzurri pronto il turnover

Il Napoli ha già un posto tra le 16 squadre che accederanno agli ottavi di Champions. Ci sono ancora due gare da giocare, quella contro i Rangers e quella contro il Liverpool.

Domani sera allo stadio Maradona gli scozzesi saranno gli ospiti di casa. Il quotidiano La Repubblica ha svelato la probabile formazione azzurra:

“La qualificazione in Champions è al sicuro e le ultime due gare serviranno solo a difendere il primo posto nel girone. Anguissa si sta allenando in disparte e non è ancora certo di essere convocato contro i Rangers. Sarà definitiva per lui la rifinitura di stamattina. L’allenamento di oggi sarà utile a Spalletti per sciogliere ogni dubbio di formazione. Si candidano Ostigard, Mario Rui, Elmas, Politano, Raspadori, Simeone e anche Gaetano. Lobotka e Kvaratskhelia chiedono riposo. É probabile che questa volta ci sia un turnover di molti calciatori”.