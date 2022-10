Luca Marchegiani, ex portiere ed opinionista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino sull’errore di Meret durante la sfida contro il Bologna:

“Quello di Meret non è un errore, ma un infortunio. Può capitare, per come è fatto Alex si sarà già messo tutto alle spalle. Dev’essere successo qualcosa in campo perché uno come lui non sbaglia in quei casi“.