SKY – Napoli, ecco la probabile formazione con la Roma

Gianluca Di Marzio, ha riportato le probabili formazioni del derby del sud in programma questo weekend tra Roma e Napoli. Secondo l’esperto di calciomercato, Spalletti non è riuscito a recuperare Zambo Anguissa per farlo partire titolare. Inoltre, non è ancora confermata nemmeno la sua convocazione. Dal primo minuto si rivedrà Victor Osimhen, reduce dal gol vittoria contro il Bologna.

La Roma dovrebbe far affidamento su Abraham, a corto di gol in questa stagione, e Zaniolo che al momento sembra essere in vantaggio su Belotti. A centrocampo il neo acquisto Mady Camara sembra essere in vantaggio sull’esperto Matic.

NAPOLI (probabile formazione) 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Kim, J.Jesus, Olivera, Ndombele, Lobotka, Zielinksi, Lozano, Kvaratskhelia, Osimhen. Allenatore: Spalletti

ROMA (probabile formazione) 3-4-2-1: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Camara, Spinazzola, Pellegrini, Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho