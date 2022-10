Stasera allle 20:45 chiuderà la giornata la gara tra Lecce e Fiorentina, uno spareggio salvezza considerato che i Viola sono a 9 punti mentre il Lecce è a 7 punti.

La squadra di Baroni schiera in campo rischiera Umtiti in difesa, mentre in attacco confermato l’attaccante giovane Ceesay. Per quanto riguarda i viola, solito 4-3-3 per mister Italiano, e dopo il goal in Conference, continua a puntare su Luka Jovic.

Queste le scelte dei due allenatori: