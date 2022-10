Napoli scatenato: è già 2-0 al Maradona contro l’Ajax!

Il Napoli continua a convincere anche al ritorno contro l’Ajax.

Gli azzurri hanno sbloccato il match dopo soli 4 minuti con la rete di Lozano su assist al bacio di Piotr Zielinski, il messicano si conferma in uno stato di grazia dopo la rete nel finale contro la Cremonese. Il raddoppio arriva al minuto 16, quando Kvarataskhelia entra in area, dribbla la difesa degli olandesi e serve un cioccolatino per Giacomo Raspadori, che sigla il suo quarto goal in Champions League in altrettante quattro partite. Il Napoli continua ad essere pericoloso nell’area degli arcieri, che ci hanno provato diverse volte in fase d’attacco con Kudus e Bergwijn.