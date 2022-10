Napoli concreto e cinico come sempre: Ajax al 59% del possesso palla!

Gli uomini di Spalletti hanno trovato la rete con due azioni ciniche e ben congeniate.

Il Napoli ha indirizzato fin da subito l’andamento della partita con una doppia rete nei primi venti minuti di gioco. Un uno-due che ha non visto una particolare reazione dell’Ajax. Gli olandese hanno il dominio del possesso palla, salito al 59%, ma non hanno impensierito la difesa capitanata da Alex Meret. Gli azzurri hanno messo in mostra, ad ogni modo, ancora una volta il grande potenziale offensivo dei tre attaccanti che anche questa sera stanno dando spunti importantissimi: la notizia più lieta riguarda un ritrovato Lozano. Servirà concentrazione nella seconda frazione.