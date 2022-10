Raspadori ha sempre affermato di aver scelto molto bene il suo trasferimento a Napoli. Secondo l’ex Sassuolo, gli azzurri sono la dimensione giusta per crescere come uomo e come calciatore. Dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport risulta che Jack ha preso la sua nuova casa. Essa dista molto poco da quella di Mertens a Palazzo Sant’Anna. Infatti si trova a Posillipo la nuova abitazione del numero 81. L’attaccante azzurro e della nazionale vuole godersi la città insieme alla compagna, e quale altro posto è migliore di Posillipo per ammirare la bellezza di Napoli!