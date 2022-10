Beoni: “Molto felice che abbiano esordito in Champions Zerbin, Gaetano e Zanoli”

Loris Beoni, allenatore del Napoli Primavera nella stagione 17/18 ha parlato dell’esordio Champions di alcuni prodotti del settore giovanile azzurro. Il tecnico si è detto felice per Zerbin, Gaetano e Zanoli, che nel corso delle 3 partite Champions hanno giocato tutti e 3 almeno qualche minuto. Queste le sue parole ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Sono molto felice per gli esordi di Gaetano, Zerbin e Zanoli in Champions League. Hanno lavorato duramente stanno dimostrando come il duro lavoro paga. Spalletti gli sta dando possibilità e gli dà l’occasione di dimostrare il proprio valore”.