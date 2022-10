Bagni su Kvaratskhelia: “Lui è il Maradona di questa squadra. Lo seguo da tantissimo”

Salvatore Bagni è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato del momento di forma degli azzurri e del fenomeno del momento, Kvaratskhelia. L’ex centrocampista ha svelato di seguire il georgiano da molto tempo, da quando aveva ben 16 anni. Queste le sue parole a riguardo: “L’ho visto per la prima volta in un match dell’Under 17, e lui ne aveva appena 16. Ha personalità e qualità da vendere, anche se forse alcune volte esagera col dribbling, ma quella è la sua specialità. Ci sono pochi giocatori come lui, che possono andare e saltarti sia all’interno che all’esterno e tirare sia col destro che col sinistro. Lui è il Maradona di questa squadra”