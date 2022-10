Claudio Ranieri, allenatore di calcio per ora fermo in attesa di rientrare nel giro, ha rilasciato stamattina un’intervista a “Radio anch’io sport”, programma andato in onda su Rai Radio 1.

Ranieri, da tecnico esperto, ha provato a fare le carte alle singole squadre, elogiando i punti di forza e sottolineando anche i punti di debolezza delle altre; a proposito del Napoli, Ranieri ha parlato in questi termini della squadra di Spalletti:

Cosa ne pensa del Napoli?

“È una bella squadra, gli acquisti sono stati di alto livello. Complimenti a chi li ha scelti. Il campionato adesso è ben livellato, il Napoli mi piace tantissimo. Contro il Liverpool è stato maestoso”.

Fonte: Rai Radio.