Beppe Bergomi, ex giocatore ed ora opinionista di Sky Sport, ha detto la sua sul Napoli ieri, nel corso della puntata di “Sky Calcio Club”.

In particolare, per Bergomi questo Napoli è una sorpresa e a suo parere, è anche più forte dell’anno scorso. Questa la sua analisi:

“Tutti avevamo perplessità del cambiamento, ma dopo la prima giornata abbiamo cambiato parere. Io credo che nel cambiamento di quest’anno il Napoli sia migliorato, anche nella rosa. Ad esempio, è uscito Insigne ed è entrato Kvara…Io credo che il Napoli, insieme al Milan, abbia capito il cambiamento del calcio; oggi conta avere giocatori fisici, che giocano ad alta intensità e velocità, che saltano l’uomo. Questa squadra gioca anche bene ed è un valore aggiunto”.

Poi, infine, sulle difesa ha chiosato:

“Su Kim c’erano dubbi perché lì è andato via un totem. Per me è un soldatino che non sbaglia mai, perché magari in costruzione era più bravo Koulibaly, ma in fase difensiva è più attento; questo per un difensore è importante, perché non può mai sbagliare una partita. Arriverà poi il giorno in cui la sbaglierà, ma sta facendo bene nel reparto dove c’erano più dubbi”.

Fonte: Sky Sport.