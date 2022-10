Dopo la nomina di Khvicha Kvaratskhelia nel mese di agosto, la Serie A ha deciso di eleggere un altro giocatore del Napoli per il titolo di “Player of The Month” di settembre.

Si tratta, infatti, del difensore sudcoreano Kim Min-jae.

La premiazione avrà luogo al Maradona prima della partita tra Napoli e Torino.

La Gazzetta dello Sport riconosce il merito di questa doppia nomina a Cristiano Giuntoli e scrive:

“Dopo la nomina per agosto di Kvaratskhelia, significa che il diesse Cristiano Giuntoli ha operato bene sul mercato, visto che si tratta di due neo acquisti, fra i meno costosi tra l’ altro.”