Da Torino – Juric non ha ancora scelto: i dubbi

Ivan Juric, allenatore granata, ha ancora diversi dubbi in vista della sfida contro il Napoli di domani, soprattutto a causa delle condizioni fisiche dei nazionali:

“Dalle parole del tecnico croato davanti a Vanja Milinkovic-Savicv dovrebbe giocare Djidji, con uno tra Buongiorno e Schuurs al centro e, se sarà pienamente recuperato dagli impegni con la nazionale, Rodriguez a sinistra. Sulle fasce, vista l’indisponibilità di Vojvoda, dovrebbero giocare Singo e Lazaro, con Lukic e Linetty in mediana visto che anche Ricci è ancora out. Dubbio sulla trequarti, dove Juric ha spiegato che ancora non ha deciso chi, tra Radonjic e Miranchuk, affiancherà Vlasic.Scelte obbligare anche in attacco dove, visto l’infortunio di Pellegri, giocherà Sanabria”.