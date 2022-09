Iachini su Politano: “Come Raspadori può ricoprire il ruolo di falso nueve”

Giuseppe Iachini, allenatore che ha molta esperienza sui campi di Serie A ha parlato del Napoli, del campionato attuale e soprattutto di Matteo Politano ai microfoni di Radio Crc. Secondo il tecnico ex Palermo il numero 21, che nelle ultime 2 partite ha segnato altrettanti gol potrebbe giocare in questa squadra da prima punta. Così come Raspadori, potrebbe ricoprire il ruolo di falso nueve in caso di assenza delle punte. Poi anche un commento sull’attuale campionato, e come l’andamento sarà particolare per via del Mondiale. Queste le sue parole: “Questo è un campionato molto particolare per i Mondiali, non si sa con che condizione fisica torneranno i calciatori, e ci sarà come in Argentina un campionato di apertura e di chiusura. Napoli e Milan lotteranno fino all’ultimo, ma Roma e Inter hanno le rose per tornare in corsa”. Poi su Politano: “Può giocare anche da falso nueve, come feci io con Raspadori. Hanno entrambi grandi qualità e possono fare quel ruolo, come è successo a Mertens”.