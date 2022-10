Ancora a rincarare la dose dopo il messaggio del Liverpool, anche l’Ajax con un comunicato decide di mettere in guardia i propri tifosi per la trasferta a Napoli. Di seguito ecco cosa riporta il sito olandese: «Le precedenti partite di altri club a Napoli hanno dimostrato che la visita al Maradona per i tifosi della squadra avversaria non è priva di rischi».

Secondo AT5, per i tifosi dell’Ajax ci sono già misure di sicurezza in atto: «Per la sicurezza dei tifosi dell’Ajax, la polizia napoletana ha designato la Stazione Marittima, nel porto di Napoli, come punto di ritrovo. Da lì gli autobus vanno allo stadio, un passaggio di almeno un’ora. Dopo la partita, gli autobus torneranno. Siamo stati informati che potrebbero esserci rapine dopo la partita. Tieni presente che potresti essere bersaglio di furti, rapine o attacchi».