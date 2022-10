Andrea Consigli, portiere del Sassuolo ed ex compagno di Giacomo Raspadori, durante un’intervista a DAZN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul neo-trequartista azzurro, suo ex compagno di squadra in nero verde:

“Raspadori è un ragazzo eccezionale, diverso dagli altri. Sono sicuro che Napoli sarà il posto giusto per lui dove potrà mostrare tutte le sue qualità”.