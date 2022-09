Politano: Le statistiche che evidenziano la sua forma

Matteo Politano, ala partenopea, sta attraversando un ottimo periodo di forma. In questo avvio si è rivelata una grande miniera da cui estrarre tanti diamanti per mister Spalletti. Stando alle statistiche di OPTA, l’esterno italiano ha effettuato ben 15 conclusioni nello specchio della porta. Statistiche che coincidono alla realtà perché Politano è stato decisivo con i Rangers e il Milan. Dietro di lui c’è Sottil, parallelamente alle sue conclusioni appare una stella come Leao. Politano è secondo in questa classifica con il portoghese e rincorre Gerard Deulofeu fermo a 18 tiri.