Tommaso Bianchini, responsabile della gestione aziendale della squadra ha dichiarato: “Stiamo crescendo tanto. Investire sul web ci ha aiutato a capire che dovevamo cambiare rotta utilizzata negli anni passati. Il modello di un top club in tutti questi anni ci ha portato al cambiamento. Siamo passati da uno spettatore passivo a uno che produce, questo è il web 2.0. Questo ci permette di crescere e si chiama Business stratergy. Noi abbiamo scelto Onefootball perché permette un processo a 360°. Riusciamo a monetizzare da più diritti e non da uno solamente. Adesso abbiamo in mente di creare una storia da supereroi sui nostri calciatori come Kim in Corea o Kvara in Georgia”.

Così ha terminato il suo intervento Bianchini.