Il tecnico dell‘Adana sport ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul Napoli e le altre big delle Serie A. Queste le sue parole: ” Non immaginavo Juve e Inter potessero avere questi problemi ma c’è tempo per recuperare perchè le rose sono ricche. Il mondiale a metà stagione potrebbe riservare molte sorprese. Il Milan è solido e collaudato, ma il Napoli gioca benissimo: Spalletti geniale come sempre. L‘Atalanta darà fastidio a tutti.

La Roma? Mi diverte molto. Mou ha creato un entusiasmo che ricorda quello dello scudetto del 2001. Quando a Roma si respira quell’aria può succedere di tutto. Sono curioso di vedere i progressi della Lazio, mentre sta deludendo la Fiorentina rispetto lo scorso anno quando aveva entusiasmo. Tra le medio piccole, complimenti all’Udinese e all’Empoli“.