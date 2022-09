Il Napoli è al lavoro sul fronte rinnovi da diversi mesi e, uno di questi riguarda il contratto di Stalisval Lobotka in scadenza nel 2025. L’edizione odierna del giornale parla già di durata e cifre definite: “Avrà come scadenza il 2027 e permetterà al calciatore di guadagnare fino a 3 milioni a stagione. Non procura scompensi all’attuale monte ingaggi da 74 milioni lordi complessivi, mentre per quanto riguarda il solo parco calciatori, l’ammontare degli stipendi è di 62 milioni lordi”. Gli azzurri dunque sono già proiettati al futuro che verosimilmente passerà ancora dai piedi del suo centrocampista.