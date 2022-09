Finisce con un pareggio la gara odierna di Kim Min-jae, impegnato con la sua Corea del Sud in un’amichevole contro il Costa Rica. Il difensore del Napoli, ha giocato per tutti e 90 i minuti nel corso del match che ha visto i sudcoreani pareggiare per 2-2 contro i costaricani. A passare in vantaggio è stata proprio la Corea, per merito di Hwang Hee-chan. Ripresi da una doppietta di Bennette, ci ha poi pensato la stella Heung Min-son a fissare il risultato sul pari finale.