Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è attualmente in ritiro con la Nazionale del Kosovo. Le sue condizioni fisiche hanno destato qualche preoccupazione, anche se non si hanno delle chiare novità in merito ad un suo possibile impiego o meno nella prossima sfida dei kosovari contro l’Irlanda del Nord. Secondo quanto riportato dal giornalista Shpend Thaçi, il calciatore sarebbe partito per Belfast ed è stato convocato per l’incontro. Ma le sue condizioni fisiche sono ancora da valutare.