Benevento – Ufficiale l’arrivo di Fabio Cannavaro alla guida dei giallorossi

Era nell’aria e adesso è arrivata anche l’ufficialità da parte del club giallorosso. Il capitano dell’Italia campione del mondo e vincitore del pallone d’oro nel 2006 Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Benevento. L’ex difensore ha già avuto varie esperienze da allenatore al di fuori dell’Europa, ha infatti allenato sia in Cina che negli Emirati Arabi. Per lui la prima esperienza su una panchina italiana, e con lui nello staff sembra ci sarà anche il fratello Paolo, ex difensore e capitano del Napoli di Mazzari. Il Benevento ha affidato a lui la panchina per far sì che la situazione in classifica possa migliorare, in 6 giornate solo 2 vittorie per le ‘Streghe’.