KKN – Idea mini torneo negli Usa durante il mondiale, Adl ha dato l’ok

Secondo quanto riporta la radio ufficiale del calcio Napoli, Kiss Kiss Napoli nella Lega Serie A si starebbe pensando di far giocare un mini torneo negli Usa. Secondo quanto riporta la radio il presidente De Laurentiis ha già dato il proprio consenso per far partecipare il Napoli. L’idea all’interno della Lega è portata avanti da alcune squadre, per organizzare un torneo a 6 o 8 compagini del nostro campionato, che vogliono giocarlo durante la pausa di novembre per il Mondiale. Si pensa a questa soluzione soprattutto per la vendita dei diritti Tv in America e per aumentare la visibilità del nostro campionato al di fuori del Continente.