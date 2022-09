Repubblica: “ADL gioisce sui social, ma si fa vedere poco in tribuna…”

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando l’operato di Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro. Questo quanto evidenziato:

“In un campionato senza padroni l’impresa di San Siro può proiettare il Napoli in un’altra dimensione, anche se nessuno ha sdoganato la parola scudetto. ADL gioisce sui sociali mentre in tribuna si è fatto vedere solo a Roma, con la Lazio. Finché la barca va, meglio lasciarla andare. Altro che traslocare tre giorni alla settimana a Castel Volturno, come il presidente aveva promesso a giugno. Spalletti è allergico alle ingerenze nelle questioni tecniche e sta lavorando bene pure con il contratto in scadenza, tant’è che la trattativa per il rinnovo non è all’ordine del giorno”.